Ассанж заявил, что у него есть 3 месяца для апелляции на решение суда

ЛОНДОН, 13 фев — РИА Новости, Мария Табак. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что удивлен решением лондонского магистратского суда оставить в силе ордер на его арест, и отметил, что у него есть три месяца на подачу апелляции.

"Мы удивлены. Судья вышла за пределы того, что стороны представляли в суде. Это, по всей видимости, привело к значительным фактическим ошибкам в вердикте. Министерство юстиции США вчера снова подтвердило агентству Рейтер, что дело продолжает рассматриваться. На подачу апелляции на решение британского суда есть три месяца", — написал Ассанж в Twitter.

Во вторник судья магистратского суда лондонского района Вестминстер оставила в силе ордер на арест Ассанжа, выданный в 2012 году за неявку в суд и нарушение правил выхода под залог, отказав истцу в праве на обжалование решения. Эмма Арбутнот оспорила почти все аргументы защиты Ассанжа.

Защита настаивала на том, что дело Ассанжа имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова". Адвокаты пытались добиться отмены ордера, увязывая его с решением шведских властей, прекративших следствие по делу Ассанжа, подозревавшегося в совершении в 2010 году изнасилования.

Сегодняшнее решение суда означает, что если Ассанж покинет пределы посольства Эквадора, где он скрывается уже несколько лет, он будет немедленно задержан британской полицией. Поводом для ареста станет ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался предстать перед судом, нарушив правила выхода под залог.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.