Звезда фильма "Хатико" хочет принять казахстанское гражданство

АСТАНА, 13 фев – РИА Новости. Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава заявил о своем желании принять гражданство Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

Артист приехал на восток страны для съемок фильма. Ранее сообщалось, что вместе с ним прилетели и другие голливудские актеры — Марк Дакаскос, Бай Лин и Майкл Мэдсон. Актеры прибыли по приглашению казахстанской стороны для съемок в документальном фильме. Лента будет рассказывать о туристическом потенциале восточного Казахстана, сакральных местах и истории края.

"Аким Даниал Ахметов говорил о ресурсах, промышленности и природе вашего региона, но главная его ценность — это люди. Мы хотим показать уникальность области в нашем фильме. Как японец, я могу сказать, что наш народ с вашим имеет один генетический код и родство. Я сам планирую стать гражданином Казахстана", — сказал Кэри-Хироюки Тагава.

Кэри-Хироюки Тагава сыграл в таких известных фильмах, как "Хатико: Самый верный друг", "Смертельная битва", "Малыш", "Разборки в маленьком Токио", а также "Мемуары гейши".

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