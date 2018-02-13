ЕСПЧ признал неприемлемыми ряд жалоб на Россию

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейский Суд по правам человека признал неприемлемыми ряд жалоб против РФ, сообщается на сайте Минюста РФ.

"Европейский Суд по правам человека опубликовал решения о неприемлемости ряда жалоб на предполагаемое нарушение права на справедливое судебное разбирательство, ненадлежащие условии содержания под стражей и этапирования, недостаточное медицинское обеспечение", — говорится на сайте.

Так, в делах по жалобе "Панов и 6 других против России" ЕСПЧ согласился с позицией Минюста РФ о необоснованности жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов, якобы спровоцировавших их на преступление во время "проверочной закупки". Добавляется, что также Европейский Суд поддержал позицию Минюста РФ по жалобам "Уланов против России" и "Ли против России" и признал заявителей, утратившими статус жертвы.

По объединенным жалобам "Белых и другие против России" и "Грошев и 3 других против России" на ненадлежащие условия содержания в CИЗО и исправительных колониях регионов РФ ЕСПЧ поддержал Минюст РФ, признав поданные жалобы неприемлемыми в связи с недостаточным аргументированием требований, а также с тем, что заявители не использовали все внутригосударственных средства правовой защиты, отметили в ведомстве.

В делах "Парягина и Булин против России" Европейский Суд, признал жалобы неправомерными, поскольку заявителям фактически была предоставлена медпомощь, а также обратил внимание на недостаточность убедительных доказательств. Жалоба "Рудов против России" на нарушение права на справедливое судебное разбирательство признана неприемлемой в связи с тем, что национальные суды действовали в полном соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Минюст сообщает, что жалобы "Шалыев против России" и "Иванова против России" исключены ЕСПЧ из списка подлежащих рассмотрению поскольку заявители не предоставили необходимую информацию, а также из списка исключена жалоба "Кочнева и 6 других против России" с нарушениями подачи.