ЕСПЧ признал неприемлемыми ряд жалоб на Россию

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейский Суд по правам человека признал неприемлемыми ряд жалоб против РФ, сообщается на сайте Минюста РФ.
Так, в делах по жалобе "Панов и 6 других против России" ЕСПЧ согласился с позицией Минюста РФ о необоснованности жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов, якобы спровоцировавших их на преступление во время "проверочной закупки". Добавляется, что также Европейский Суд поддержал позицию Минюста РФ по жалобам "Уланов против России" и "Ли против России" и признал заявителей, утратившими статус жертвы.
По объединенным жалобам "Белых и другие против России" и "Грошев и 3 других против России" на ненадлежащие условия содержания в CИЗО и исправительных колониях регионов РФ ЕСПЧ поддержал Минюст РФ, признав поданные жалобы неприемлемыми в связи с недостаточным аргументированием требований, а также с тем, что заявители не использовали все внутригосударственных средства правовой защиты, отметили в ведомстве.
Минюст сообщает, что жалобы "Шалыев против России" и "Иванова против России" исключены ЕСПЧ из списка подлежащих рассмотрению поскольку заявители не предоставили необходимую информацию, а также из списка исключена жалоба "Кочнева и 6 других против России" с нарушениями подачи.