Правительство Грузии пообещало оставить изучение двух иностранных в школах

ТБИЛИСИ, 13 фев – РИА Новости. Все ученики школ Грузии по-прежнему продолжат изучать в школе два иностранных языка, заявили в министерстве образования и науки республики.
"Министерство образования и науки Грузии однозначно заявляет, что информация не соответствует действительности. Наоборот, целью министерства является внедрение еще более высокого стандарта изучения иностранных языков в школах", — цитирует Sputnik Грузия заявление ведомства.
"Изучение двух иностранных языков для учеников по-прежнему будет обязательным – английский язык с первого класса, а второй обязательный иностранный язык ученик начнет изучать с пятого класса и выберет из тех иностранных языков, которые будут предложены школой", — сообщили в министерстве.
Кроме того, школы будут обязаны предложить ученикам минимум два языка и дать им возможность самим выбрать один из них.
Распространившая в СМИ информация о том, что второй иностранный язык не будет больше обязательным, вызвала шквал недовольства среди учителей.
По данным местных СМИ, в Грузии около шести тысяч педагогов русского языка, а немецкого и французского порядка тысячи. Самым популярным среди учащихся является именно русский язык — 90% учеников выбирают его в качестве второго иностранного.
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