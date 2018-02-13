США вкладываются в "тотальную маргинализацию" образа России, заявил Слуцкий

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США не скупятся и вкладываются в "тотальную маргинализацию" образа России, но Москва готова отражать любую попытку вмешательства в дела РФ и на любом уровне, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Администрация США запрашивает у конгресса 6,3 миллиарда долларов в рамках проекта бюджета Пентагона на 2019 финансовый год на "Европейскую инициативу сдерживания" Пентагона. Программа направленна на "сдерживание российской агрессии в регионе", в том числе, путем усиления присутствия там американских военных, отмечается в проекте.

"США – единственная держава в мире, которая позволяет себе вмешиваться на законодательном уровне в дела других суверенных государств. Идет тотальная маргинализация образа России. И здесь они, прямо говоря, не скупятся и вкладываются по всем фронтам. Но Россия готова к тому, чтобы отражать любую попытку вмешательства в свои дела и на любом уровне", — сказал Слуцкий РИА Новости.