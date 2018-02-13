Туск призвал страны Евросоюза урегулировать вопрос с расселением беженцев

БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду призвал страны Евросоюза без промедления урегулировать вопрос с расселением беженцев.

Ранее Туск подверг критике предложенную Еврокомиссией постоянную систему квот на распределение по странам Евросоюза прибывающих просителей убежища. По данным исполнительной коллегии ЕС, свыше 30 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на территории Греции и Италии, отправлены в другие страны Евросоюза в рамках обязательств ЕС в течение двух лет переместить до 40 тысяч беженцев с территории двух этих государств.

"Прежде всего, мы должны положить конец разрушительным эмоциям, связанным с проблемой переселения, поскольку они продолжают подпитывать популизм и разделять Европу. Если этот вопрос не будет решен министрами в ближайшие месяцы, нам нужно будет найти решение на июньском Европейском совете", — заявил Туск после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По словам Туска, "миграция будет оставаться проблемой в течение многих лет, поэтому мы хотим найти решение, которое гарантирует, что ЕС вместе с национальными государствами сможет эффективно управлять будущими миграционными потоками, не создавая новых разногласий в Европе". "Это возможно, но, естественно, все стороны должны идти на компромисс", — указал глава Евросовета.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.