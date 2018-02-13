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Судья оспорила большинство аргументов защиты по делу Ассанжу

17:5013.02.2018
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© AFP 2018 / Justin TallisПолицейский у посольства Эквадора в Лондоне перед допросом основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаПолицейский у посольства Эквадора в Лондоне перед допросом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
© AFP 2018 / Justin Tallis

ЛОНДОН, 13 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Судья магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот оспорила большую часть аргументов, предоставленных защитой основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лондонский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа

В настоящее время суд рассматривает дело Ассанжа, который просит отменить британский ордер на его арест, выданный в 2012 году из-за неявки в суд и нарушения условий освобождения под залог. Как указала ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, защита предоставит суду свидетельства против его экстрадиции в США, а также другие дополнительные аргументы. Также сторона защиты будет настаивать на том, что дело имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова".

В 2010 году прокуратура Швеции подозревала Ассанжа в изнасиловании, дело в мае 2017 году было прекращено. С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Судья не согласилась с утверждениями адвокатов Ассанжа о нарушениях по его делу, якобы допущенных британскими властями в течение последних лет. "Утверждение о том, что Ассанж был оставлен без надлежащей юридической помощи, не соответствует действительности, с момента задержания и во время двух слушаний с ним работали ведущие адвокаты страны", — отметила Арбутнот.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Ассанж заявил, что не будет считать сохранение ордера на арест поражением

Не согласилась она и с тем, что условия содержания Ассанжа в британской тюрьме были тяжелыми.

"Я не нахожу условия содержания Ассанжа в тюрьме тяжелыми. К тому же он сразу же был освобожден под залог", — сказала судья, напомнив, что Ассанж как раз нарушил условия залога, за что и был выдан ордер на его арест.

На заявления адвокатов об опасениях Ассанжа относительно возможной экстрадиции в США, судья заявила: "Если США начнет экстрадиционные процедуры, то Ассанж может оспорить их в этом суде".

Сам Ассанж признал, что дело оборачивается не в его пользу.

"Выглядит все не хорошо. Пока что судья просто защищает действия британских властей", — написал он в Twitter.

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