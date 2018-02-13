Судья оспорила большинство аргументов защиты по делу Ассанжу

ЛОНДОН, 13 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Судья магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот оспорила большую часть аргументов, предоставленных защитой основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В настоящее время суд рассматривает дело Ассанжа, который просит отменить британский ордер на его арест, выданный в 2012 году из-за неявки в суд и нарушения условий освобождения под залог. Как указала ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, защита предоставит суду свидетельства против его экстрадиции в США, а также другие дополнительные аргументы. Также сторона защиты будет настаивать на том, что дело имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова".

В 2010 году прокуратура Швеции подозревала Ассанжа в изнасиловании, дело в мае 2017 году было прекращено. С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Судья не согласилась с утверждениями адвокатов Ассанжа о нарушениях по его делу, якобы допущенных британскими властями в течение последних лет. "Утверждение о том, что Ассанж был оставлен без надлежащей юридической помощи, не соответствует действительности, с момента задержания и во время двух слушаний с ним работали ведущие адвокаты страны", — отметила Арбутнот.

Не согласилась она и с тем, что условия содержания Ассанжа в британской тюрьме были тяжелыми.

"Я не нахожу условия содержания Ассанжа в тюрьме тяжелыми. К тому же он сразу же был освобожден под залог", — сказала судья, напомнив, что Ассанж как раз нарушил условия залога, за что и был выдан ордер на его арест.

На заявления адвокатов об опасениях Ассанжа относительно возможной экстрадиции в США, судья заявила: "Если США начнет экстрадиционные процедуры, то Ассанж может оспорить их в этом суде".

Сам Ассанж признал, что дело оборачивается не в его пользу.

"Выглядит все не хорошо. Пока что судья просто защищает действия британских властей", — написал он в Twitter.