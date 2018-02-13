Суд отклонил жалобу премьера Чехии на обвинения в сотрудничестве с ГБ ЧССР

ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. Краевой суд Братиславы во вторник отклонил жалобу чешского премьера Андрея Бабиша против словацкого Института памяти народа (ИПН), который располагает архивными документами о сотрудничестве Бабиша с органами коммунистической госбезопасности (ГБ), сообщил журналистам представитель суда Павол Адамчиак.

В октябре 2017 года Конституционный суд Словакии отменил решения Братиславского краевого суда и Верховного суда республики о том, что Бабиш не был зарегистрирован в документах органов чехословацкой коммунистической госбезопасности в качестве их действующего агента, и вернул дело на повторное рассмотрение в краевом суде Братиславы.

Бабиш, по национальности словак, не исключает своих контактов в конце 1980-х годов с органами ГБ в качестве сотрудника внешнеторговой фирмы Petrimex, но при этом настаивает на том, что в конкретном сотрудничестве с ними не участвовал. В архивах ГБ, хранящихся в братиславском Институте памяти народа, Бабиш зарегистрирован в качестве агента под псевдонимом "Буреш". Бабиш вел по этому поводу несколько лет судебные споры с ИПН.

"Братиславский краевой суд 13 февраля отклонил жалобу Андрея Бабиша, что он необоснованно числится в архивных документах органов коммунистической госбезопасности в качестве агента", — сказал Адамчиак, выступление которого транслировали сетевые ТВ.

Бабиш является успешным бизнесменом. Принадлежащий ему агрохимический холдинг Agrofert — крупнейший в своей отрасли в странах Восточной Европы, в его состав входят более 200 фирм в шести странах, персонал которых насчитывает почти 20 тысяч человек. Кроме того, Бабиш владеет двумя общенациональными газетами Mladá fronta DNES и Lidové noviny. Общий размер капитала Бабиша журнал Forbes оценил в сентябре 2017 года в 4,1 миллиарда долларов.

Созданное Бабишем в 2011 году движение ANO убедительно выиграло в октябре 2017 года парламентские выборы, получив почти 30% голосов и 78 депутатских мандатов, при этом в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов.

Однако созданию правительства с сильным мандатом, опирающегося на поддержку более половины парламента из 200 депутатов, мешает уголовное преследование Бабиша, обвиняемого полицией в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около двух миллионов евро). После того, как первый сформированный Бабишем кабинет меньшинства не получил в январе 2018 года вотум доверия в парламенте, президент республики Милош Земан предоставил ему вторую попытку составить кабинет, дав на это неограниченное время.