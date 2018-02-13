Ассанж заявил, что не будет считать сохранение ордера на арест поражением

ЛОНДОН, 13 фев — РИА Новости, Мария Табак. Основатель сайта разоблачений Wikileaks Джулиан Ассанж считает, что даже сохранение судом в силе ордера на его арест не означает полного поражения.

"Сегодня судья решит, оставить ли в силе мой ордер на арест после выявленных случаев неподобающего поведения британского правительства. Заметьте, что победа будет победой, но даже если мы проиграем сегодня по первому пункту, слушания могут немедленно обратиться на другой предмет", — написал Ассанж в микроблоге в Twitter.

В настоящее время магистратский суд лондонского района Вестминстер рассматривает дело Ассанжа, который просит отменить британский ордер на его арест. Как указала ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, защита предоставит суду свидетельства против экстрадиции, а также другие дополнительные аргументы.

Также сторона защиты будет настаивать на том, что дело имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова".