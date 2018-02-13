Российские дипломаты будут участвовать в мониторинге выборов в Белоруссии

МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Десять дипломатов из РФ будут участвовать в мониторинге местных выборов в Белоруссии, сообщила во вторник председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина.

Для мониторинга местных выборов в республике международные миссии не приглашаются, они работают на президентских и парламентских выборах. Но на местных выборах делается исключение для иностранных дипломатов, которые при наличии соответствующей аккредитации и удостоверения вправе вести краткосрочное наблюдение на любом избирательном участке, где посчитают нужным.

"Центральной комиссией аккредитовано 46 международных наблюдателей – это представители посольств, работающих в Белоруссии", — рассказала Ермошина журналистам. По ее словам, среди них 10 российских дипломатов. Интерес к местным выборам проявили посольства Великобритании, Франции, Швейцарии, США, Венгрии, Литвы, Швеции, Австрии, Нидерландов, Венесуэлы, а также представительство Евросоюза, сообщила глава ЦИК.

В 2010 году в Белоруссии для мониторинга местных выборов дипломатам было выдано 50 аккредитационных удостоверений, а в 2014 году — 15 удостоверений.

Кроме того, Ермошина рассказала, что среди избирателей на местных выборах в республике 100 952 гражданина РФ, которые имеют вид на жительство и потому смогут принять участие в голосовании. При этом больше всего российских граждан проживает на территории Минска (17 тысяч) и в Гомельской области. По информации ЦИК, кандидатами в депутаты зарегистрировано 32 гражданина РФ.

Местные выборы пройдут в Белоруссии 18 февраля, досрочное голосование стартовало 13 февраля и продлится по 17 февраля включительно. В общей сложности между участниками политической кампании будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22,2 тысяч человек.

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