Президент Кипра сформировал новый кабинет министров

АФИНЫ, 13 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис объявил новый состав правительства, который будет работать во второй срок его полномочий, сообщило правительственное бюро печати и информации.

Анастасиадис победил на президентских выборах 4 февраля, в должность на второй пятилетний срок он вступит 28 февраля. Официальное назначение министров состоится 1 марта.

Министром иностранных дел назначен Никос Христодулидис, бывший до этого официальным представителем правительства Кипра. Министром финансов вновь станет Харис Георгиадис. Новым министром обороны — Саввас Ангелидис.

В состав нового кабинета также вошли: министр внутренних дел Константинос Петридис, министр образования и культуры Костас Хампьяурис, министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис, министр сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды Костас Кадис, министр юстиции Ионас Николау.

Официальным представителем правительства станет Продромос Продрому

Президент Кипра также произвел следующие назначения:

"Президент Республики выражает благодарность за прекрасное сотрудничество и важную работу, проделанную министрами и его сотрудниками в истекающий срок президентских полномочий", — сообщило правительственное бюро печати и информации.