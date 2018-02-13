ГПУ хочет допросить Саакашвили по делу о событиях на Майдане по видеосвязи

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Украины планирует инициировать допрос в режиме видеоконференции экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по уголовному делу о гибели людей в центре Киева в 2014 году, сообщил прокурор Янис Симонов.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. При этом политик был официально вызван в Святошинский районный суд Киева в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Он должен был пояснить так называемую "версию" грузинских снайперов.

"Сейчас будем на связи с представителем Саакашвили. Если он (Саакашвили — ред.) будет на территории Украины, мы обратимся в суд, чтобы выяснить даты, в какие он может явиться на допрос. Если будет выяснено, что он находится в каком-то государстве, то, наверное, мы можем обратиться в суд для направления международно-правового запроса в ту страну, где он находится, чтобы провести соответствующую видеоконференцию", — сказал Симонов журналистам после очередного заседания в киевском суде по делу о Майдане.