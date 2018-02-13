Экс-премьер Италии назвал Россию "главным соседом Европы"

РИМ, 13 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Россия — главный "сосед Европы по дому", но в вопросе санкций Италия не оторвется от "европейской линии", заявил во вторник экс-премьер Маттео Ренци, лидер "Демократической партии на встрече с иностранными журналистами в Риме.

"Я считаю, что дом Италии — это Европа, и считаю, что дружба с США не подлежит обсуждению. Думаю, Россия — главный сосед Европы по дому", — сказал он, напомнив о "невероятной культурной традиции России" и творчестве Достоевского, который "написал во Флоренции прекрасные главы "Идиота".

Говоря об отношениях с РФ, Ренци напомнил о своем визите на Петербургский международный экономический Форум в 2016 году, где, по его словам, подтвердил приверженность Италии сохранить открытым канал диалога с Россией.

"В обсуждении России всегда было много демагогии", — добавил Ренци, отметив, что не раз подвергался в Брюсселе обвинениям в пророссийской позиции, тогда как в Италии, напротив, говорили, что он меньше заинтересован в сотрудничестве с Россией, чем его конкуренты. "Мы за Европу, чтобы она строила с Россией мосты, а не стены", — подчеркнул он.

"Италия всегда остается в рамках сообщества и не никогда не выйдет за пределы европейской позиции. Италия не оторвется от своих партнеров по ЕС", — сказал экс-премьер в преддверии предстоящих 4 марта выборов.