Саакашвили назвал украинских политиков брехунами и патологическими врунами

ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскритиковал украинских политиков, назвав их "патологическими врунами" и "брехунами".

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"Дорогие украинцы, вами управляют патологические вруны и брехуны", — заявил Саакашвили во время пресс-конференции во вторник.

Кроме того, он заявил, что остался "жителем Украины". "Я хочу сказать этим идиотам, перед тем как я вернулся из Польши в Украину, я был гражданином Украины. У меня не было другого гражданства и места жительства. Даже лишив меня гражданства, я остался жителем Украины. Я вернулся в Украину как ее постоянный житель", — добавил Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.