Саакашвили продолжит организовывать митинги на Украине

ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили с Украины в Польшу, заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что намерен продолжать организовывать митинги на Украине и найдет возможность лично в них участвовать.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"Мы с моими друзьями вместе организуем массовые протесты на Украине и мирно отодвинем олигархов от власти. Когда нас будет миллион, их (власти Украины — ред.) никто спрашивать не будет. Это движение будет расширяться. Я найду момент к нему физически присоединиться на территории Украины", — заявил политик.

Он также сказал, что намерен увидеться с семьей. "У меня есть планы увидеться со своей семьей в Нидерландах, а потом я буду передвигаться по всей Европе и заниматься политической деятельностью", — сказал Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.