В Киеве намерены поднять вопрос о поиске пропавших без вести в Донбассе

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Киев на заседании гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске 14 февраля поднимет вопрос о внедрении механизма поиска пропавших без вести и идентификации останков погибших, заявила представитель Киева, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

В пресс-службе Рады сообщили, что Геращенко 12 февраля посетила подконтрольную Киеву территорию Донецкой и Луганской областей. В состав группы также вошли посол Испании, замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль и заместитель руководителя главного департамента внешней политики администрации президента Украины Марина Михайленко. В ходе поездки они ознакомились с работами по поиску погибших в Донбассе. По данным пресс-службы, в 2017 году идентифицировали 71 человека, 18 тел погибших передали самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

"Мы настаиваем на введении трехстороннего механизма поиска пропавших без вести лиц. Этот вопрос представители Украины поднимут на очередном заседании гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы 14 февраля 2018 года", — цитирует слова Геращенко сайт Верховной рады.