Саакашвили попросил забрать его обратно на Украину

ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили с Украины в Польшу, заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что надеется вернуться и предстать перед украинским судом.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не изгоняют из страны. Человека, который обвиняется в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны. Меня будут судить или нет? Как я буду являться на судебные заседания? Заберите меня обратно на Украину! Я хочу, чтобы меня судили на Украине", — заявил политик.

Он обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с требованием допустить его к следственным действиям.

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"Я требую от него допустить меня к следственным действиям. Я хочу, чтобы меня судили. То, что я не являюсь на суд – абсолютная ложь. Один раз, когда я узнал, что меня на допросе попытаются захватить, я не пошел туда, а пошел к врачу. У меня есть справка… Если я преступник, я должен ответить перед украинским судом. Почему я тут? Почему меня не судят? Они так боятся, что я вернусь, а я вернусь! Они меня могут объявить в розыск, а если они меня объявят в розыск, они должны ответить за то, что меня вчера выбросили с Украины", — заявил Саакашвили.