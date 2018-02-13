Саакашвили попросил забрать его обратно на Украину

ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили с Украины в Польшу, заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что надеется вернуться и предстать перед украинским судом.
Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.
"Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не изгоняют из страны. Человека, который обвиняется в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны. Меня будут судить или нет? Как я буду являться на судебные заседания? Заберите меня обратно на Украину! Я хочу, чтобы меня судили на Украине", — заявил политик.
Он обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с требованием допустить его к следственным действиям.