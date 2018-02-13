Представитель США при НАТО прокомментировала ситуацию с договором по РСМД

БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. США не думают, что НАТО может каким-либо образом обеспечить договоренности США и России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), это вопрос переговоров Москвы и Вашингтона, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Договор о РСМД – это договоренность РФ и США, они нарушают (его), выполнение его Россией отвечает интересам всех союзников. Но я не предвижу плана (действий) НАТО по этому вопросу, это двусторонний вопрос, который мы надеемся разрешить через переговоры с Россией", — сказала посол журналистам в Брюсселе.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также по договору по открытому небу.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.