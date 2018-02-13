В ходе обысков в Кишиневе пять человек задержали по подозрению в коррупции

КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Пять человек задержаны в ходе многочисленных обысков, которые продолжаются в Кишиневе, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии Анжела Старински.

Ранее она заявляла, что НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски по многочисленным адресам в Кишиневе, в том числе в мэрии молдавской столицы и территориальном кадастровом офисе. Следственные мероприятия связаны с делом о нарушениях, совершенных группой лиц в области строительства.

"Пять человек задержаны в ходе сегодняшних обысков в деле, которое касается нарушений, совершенных в сфере строительства", — отметила Старински.

По ее словам, они подозреваются в том, что для извлечения выгоды использовали свое влияние на сотрудников кадастрового офиса Кишинева и столичной мэрии. Старински добавила, что спецоперация продолжается.