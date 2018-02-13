Юрист рассказал, почему Саакашвили выдворили с Украины

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Выдворение бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины в Польшу связано с запланированным его допросом в суде по делу Майдана в Киеве во вторник, считает адвокат экс-сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве митингующих, Александр Горошинский.
"Сторона защиты ждала Михаила (Саакашвили — ред.), чтобы иметь возможность задать ему вопросы… Более того, мы уверены, что Михаил (Саакашвили — ред.) мог сообщить очень интересные обстоятельства относительно участия и роли нынешних высокопоставленных чиновников в событиях Майдана", — сказал Горошинский в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, адвокаты экс-беркутовцев "связывают его выдворение с возможным допросом на сегодняшним судебном заседании".
Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.