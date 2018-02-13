Юрист рассказал, почему Саакашвили выдворили с Украины

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Выдворение бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины в Польшу связано с запланированным его допросом в суде по делу Майдана в Киеве во вторник, считает адвокат экс-сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве митингующих, Александр Горошинский.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. При этом политик был официально вызван в суд в Киеве в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Он должен был пояснить так называемую "версию" грузинских снайперов.

"Сторона защиты ждала Михаила (Саакашвили — ред.), чтобы иметь возможность задать ему вопросы… Более того, мы уверены, что Михаил (Саакашвили — ред.) мог сообщить очень интересные обстоятельства относительно участия и роли нынешних высокопоставленных чиновников в событиях Майдана", — сказал Горошинский в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, адвокаты экс-беркутовцев "связывают его выдворение с возможным допросом на сегодняшним судебном заседании".

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.