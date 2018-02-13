Построенное более века назад здание парламента Тонга разрушено циклоном

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Здание парламента островного государства Тонга, построенное более 100 лет назад, разрушено до основания в результате мощного циклона, во власти которого оказался крупнейший остров государства, сообщает австралийская телевещательная корпорация ABC.
Как отмечает ABC, пока не известно, где будет заседать парламент до возможного строительства здания. В результате циклона также было разрушено здание метеослужбы.
Циклон "Гита" четвертой категории мощности обрушился на островное государство в ночь на вторник, наиболее сильный удар пришелся на остров Тонгатапу. Там скорость ветра достигала 230 километров в час. В результате разгула стихии несколько тысяч человек остались без света, до 40% домов получили повреждения. Всего, по данным экстренных служб, стихия затронула 70% населения острова, по меньшей мере, три человека пострадали. Информации о погибших не поступало.
Как заявили метеорологи, сейчас циклон двигается к островам Фиджи. По данным экспертов, мощность его не уменьшается, не исключено, что она будет повышена до пятой категории.