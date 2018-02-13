Построенное более века назад здание парламента Тонга разрушено циклоном

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Здание парламента островного государства Тонга, построенное более 100 лет назад, разрушено до основания в результате мощного циклона, во власти которого оказался крупнейший остров государства, сообщает австралийская телевещательная корпорация ABC.

"Это старое здание, поэтому возможность такого исхода существовала всегда. Сменяющие друг друга парламентарии на протяжении нескольких лет предлагали построить новое здание парламента. Думаю, что теперь это неизбежно", — заявил один из парламентариев Лорд Фуситуа.

Как отмечает ABC, пока не известно, где будет заседать парламент до возможного строительства здания. В результате циклона также было разрушено здание метеослужбы.

Циклон "Гита" четвертой категории мощности обрушился на островное государство в ночь на вторник, наиболее сильный удар пришелся на остров Тонгатапу. Там скорость ветра достигала 230 километров в час. В результате разгула стихии несколько тысяч человек остались без света, до 40% домов получили повреждения. Всего, по данным экстренных служб, стихия затронула 70% населения острова, по меньшей мере, три человека пострадали. Информации о погибших не поступало.

Как заявили метеорологи, сейчас циклон двигается к островам Фиджи. По данным экспертов, мощность его не уменьшается, не исключено, что она будет повышена до пятой категории.