Турецкий суд смягчил приговор депутату, обвиняемому в разглашении гостайны

АНКАРА, 13 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Суд Стамбула приговорил депутата турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Эниса Бербероглу к пяти годам и 10 месяцам тюремного заключения за разглашение секретной информации, отменив предыдущий, более суровый приговор, передает телеканал NTV из зала суда во вторник.

Сообщается, что с Бербероглу были сняты обвинения в шпионаже, однако обвинение в разглашении государственной тайны остались в силе. У защиты есть возможность подать апелляцию.

В июне прошлого года Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков.

На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли "материально-техническую и гуманитарную помощь" сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.

Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу в знак протеста против приговора Бербероглу провел в июне-июле 2017 года 25-дневный "Марш справедливости" от Анкары до Стамбула, в ходе которого преодолел пешком около 450 километров. По окончании марша в Стамбуле прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного депутата.