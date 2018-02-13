Пакистан признал списки запрещенных СБ ООН террористических группировок

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — РИА Новости. Президент Пакистана Мамнун Хусейн утвердил поправки в закон о борьбе с терроризмом от 1997 года, наделяющие власти страны правом применять ограничительные меры в отношении лиц и группировок, признанных террористическими Советом Безопасности ООН.

Как пишет газета Dawn, соответствующее постановление глава государства подписал в конце минувшей недели. В соответствии с изменениями, отныне компетентные органы наделены полномочиями замораживать банковские счета и опечатывать принадлежащие предполагаемым террористам помещения.

"Данный шаг поставит точку в продолжающемся уже долгое время вопросе о двойственном статусе группировок "Джамаат-уд-Дава" и "Фалах-е-Инсания", поместив их в категорию запрещенных", — пишет издание. Газета отмечает, что поправки в антитеррористическое законодательство Исламской Республики были приняты за неделю до проведения в Париже очередного заседания Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Ожидается, что на предстоящем заседании, которое пройдет 18-23 февраля, эксперты FATF оценят усилия Исламабада в вопросе борьбы с финансированием запрещенных СБ ООН организаций.

"При этом США и Индия самым активным образом добиваются включения Пакистана в "черный список" стран, поддерживающих операции по отмыванию денег и финансирующих терроризм", — пишет Dawn.

Несмотря на продолжающиеся в стране теракты и поэтапное ужесточение антитеррористического законодательства, Пакистан регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за якобы поддержку террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Так, в начале текущего года США объявили о приостановке финансовой помощи Исламабаду в сфере безопасности из-за недостаточных, с точки зрения Вашингтона, усилий пакистанской стороны по противодействию боевикам. Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее открыто заявил, что Пакистан не помогает его стране в борьбе с этой угрозой и, более того, укрывает на своей территории террористов из Афганистана.

В Исламабаде эти обвинения отвергают, отмечая, что борьба с вооруженным экстремизмом стоила стране 75 тысяч жизней мирных граждан и шесть тысяч жизней военнослужащих. Потери для экономики Пакистана, по данным этой страны, при этом составили порядка 123 миллиардов долларов.