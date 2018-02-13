Пакистан признал списки запрещенных СБ ООН террористических группировок

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — РИА Новости. Президент Пакистана Мамнун Хусейн утвердил поправки в закон о борьбе с терроризмом от 1997 года, наделяющие власти страны правом применять ограничительные меры в отношении лиц и группировок, признанных террористическими Советом Безопасности ООН.
"Данный шаг поставит точку в продолжающемся уже долгое время вопросе о двойственном статусе группировок "Джамаат-уд-Дава" и "Фалах-е-Инсания", поместив их в категорию запрещенных", — пишет издание. Газета отмечает, что поправки в антитеррористическое законодательство Исламской Республики были приняты за неделю до проведения в Париже очередного заседания Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Ожидается, что на предстоящем заседании, которое пройдет 18-23 февраля, эксперты FATF оценят усилия Исламабада в вопросе борьбы с финансированием запрещенных СБ ООН организаций.
"При этом США и Индия самым активным образом добиваются включения Пакистана в "черный список" стран, поддерживающих операции по отмыванию денег и финансирующих терроризм", — пишет Dawn.
В Исламабаде эти обвинения отвергают, отмечая, что борьба с вооруженным экстремизмом стоила стране 75 тысяч жизней мирных граждан и шесть тысяч жизней военнослужащих. Потери для экономики Пакистана, по данным этой страны, при этом составили порядка 123 миллиардов долларов.