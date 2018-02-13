Лавров рассказал, кто мешает странам Запада наладить отношения с Россией

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В странах Запада есть агрессивное меньшинство, которое препятствует налаживанию отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, конечно, занимаемся своей экономикой, развитием своих возможностей быть независимыми от подобного рода эксцессов, потому что есть в западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.