МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Проект бюджета США подтверждает курс на военное доминирование, достижение технологического превосходства над Россией и Китаем и подготовку к войне, а запрос президента Соединенных Штатов на выделение порядка 700 миллиардов долларов будет реализован, возможно, сверх этой суммы. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости во вторник военные эксперты.

Администрация США в понедельник представила на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года. Как следует из документа, президент США Дональд Трамп запросил около 700 миллиардов долларов на военные расходы. Из этой суммы 24 миллиарда должны пойти на модернизацию ядерной триады, 6 миллиардов — на ключевые системы противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, идет о 43 системах AEGIS стоимостью 1,7 миллиарда долларов, системах наземной обороны (2,1 миллиарда), 82 системах ПРО THAAD (1,1 миллиарда), а также 240 комплексах Patriot (1,1 миллиарда). Администрация США в рамках бюджетного запроса попросила выделить средства на строительство 37 систем ПРО AEGIS в Румынии и Польше, а также на строительство двух радаров ПРО на территории страны (стоимостью почти 100 миллионов долларов).

Администрация также запрашивает у конгресса выделение 6,3 миллиарда долларов в рамках проекта бюджета Пентагона на 2019 финансовый год на "Европейскую инициативу сдерживания" — программу, направленную на "сдерживание российской агрессии в регионе". Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, как сообщили представители военного ведомства США, предусматривает также выделение 1,4 миллиарда долларов на поддержку оппозиции в Сирии и сил национальной безопасности в Ираке.

Проекты бюджета США традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.

КОНГРЕСС ОДОБРИТ С ЛИХВОЙ

Ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что проект нового бюджета США выдержан в том же духе, что и текущий, который приближается к 700 миллиардам долларов. "В нем также значительные средства выделяются по программам иностранной военной помощи, в том числе для Украины, для сил безопасности Ирака, для сдерживания России на восточном фланге НАТО", — сказал он.

Аналитик отметил, что "на модернизацию элементов ядерной триады и систему противоракетной обороны в текущем бюджете США тоже предусмотрены значительные средства, по сравнению с предыдущими годами увеличиваются закупки".

По его мнению, недавно опубликованный обзор ядерной политики — по сути, ядерной доктрины США — "тоже говорит о том, что они собираются продолжать и модернизацию существующих сил, и развертывание новых систем, в частности, крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении, которые в определенный период были сняты с вооружения".

"Курс на попытку достижения технологического превосходства над Россией и Китаем, курс на попытку сохранения доминирующей военной мощи продолжается. Я бы не сказал, что в запросе президента США появилось что-то новое. Это практически развитие тех направлений, которые уже есть в текущем бюджете", — подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что американские конгрессмены в бюджет 2018 года добавили средства на военные цели свыше запрошенных президентом США. "Возможно, и в бюджете 2019 года будут предусмотрены военные расходы сверх запрошенных Трампом", — заключил Мураховский.

США ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ

"Американцы готовятся к войне с Россией. Причем, эта война, хочу заметить, уже на носу. То, что сегодня происходит в Европе, называется военным языком непосредственной подготовкой к военным действиям", — полагает член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

"Когда она начнется — не могу сказать. Этот вопрос пойдет по возможностям развертывания действий в рамках операций гибридных войн", — сказал эксперт.

Он отметил, что на этом фоне разговоры о конверсии российской военной промышленности "у меня как военного человека, по меньшей мере, вызывают недоумение".