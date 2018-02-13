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Проект бюджета США подтверждает курс на доминирование, заявили эксперты

14:2013.02.2018
(обновлено: 14:30 13.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне. Архивное фотоПентагон в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Проект бюджета США подтверждает курс на военное доминирование, достижение технологического превосходства над Россией и Китаем и подготовку к войне, а запрос президента Соединенных Штатов на выделение порядка 700 миллиардов долларов будет реализован, возможно, сверх этой суммы. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости во вторник военные эксперты.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп запросил $24 млрд на модернизацию ядерной триады США
Администрация США в понедельник представила на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года. Как следует из документа, президент США Дональд Трамп запросил около 700 миллиардов долларов на военные расходы. Из этой суммы 24 миллиарда должны пойти на модернизацию ядерной триады, 6 миллиардов — на ключевые системы противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, идет о 43 системах AEGIS стоимостью 1,7 миллиарда долларов, системах наземной обороны (2,1 миллиарда), 82 системах ПРО THAAD (1,1 миллиарда), а также 240 комплексах Patriot (1,1 миллиарда). Администрация США в рамках бюджетного запроса попросила выделить средства на строительство 37 систем ПРО AEGIS в Румынии и Польше, а также на строительство двух радаров ПРО на территории страны (стоимостью почти 100 миллионов долларов).

Администрация также запрашивает у конгресса выделение 6,3 миллиарда долларов в рамках проекта бюджета Пентагона на 2019 финансовый год на "Европейскую инициативу сдерживания" — программу, направленную на "сдерживание российской агрессии в регионе". Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, как сообщили представители военного ведомства США, предусматривает также выделение 1,4 миллиарда долларов на поддержку оппозиции в Сирии и сил национальной безопасности в Ираке.

Проекты бюджета США традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.

КОНГРЕСС ОДОБРИТ С ЛИХВОЙ

Ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что проект нового бюджета США выдержан в том же духе, что и текущий, который приближается к 700 миллиардам долларов. "В нем также значительные средства выделяются по программам иностранной военной помощи, в том числе для Украины, для сил безопасности Ирака, для сдерживания России на восточном фланге НАТО", — сказал он.

Аналитик отметил, что "на модернизацию элементов ядерной триады и систему противоракетной обороны в текущем бюджете США тоже предусмотрены значительные средства, по сравнению с предыдущими годами увеличиваются закупки".

По его мнению, недавно опубликованный обзор ядерной политики — по сути, ядерной доктрины США — "тоже говорит о том, что они собираются продолжать и модернизацию существующих сил, и развертывание новых систем, в частности, крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении, которые в определенный период были сняты с вооружения".

"Курс на попытку достижения технологического превосходства над Россией и Китаем, курс на попытку сохранения доминирующей военной мощи продолжается. Я бы не сказал, что в запросе президента США появилось что-то новое. Это практически развитие тех направлений, которые уже есть в текущем бюджете", — подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что американские конгрессмены в бюджет 2018 года добавили средства на военные цели свыше запрошенных президентом США. "Возможно, и в бюджете 2019 года будут предусмотрены военные расходы сверх запрошенных Трампом", — заключил Мураховский.

США ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ

"Американцы готовятся к войне с Россией. Причем, эта война, хочу заметить, уже на носу. То, что сегодня происходит в Европе, называется военным языком непосредственной подготовкой к военным действиям", — полагает член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

"Когда она начнется — не могу сказать. Этот вопрос пойдет по возможностям развертывания действий в рамках операций гибридных войн", — сказал эксперт.

Он отметил, что на этом фоне разговоры о конверсии российской военной промышленности "у меня как военного человека, по меньшей мере, вызывают недоумение".

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