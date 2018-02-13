Новый постпред России при женевском отделении ООН прибыл в Швейцарию

ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов прибыл в Швейцарию, передает корреспондент РИА Новости.

Бывший заместитель министра иностранных дел был назначен постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, и постпредом РФ при Конференции по разоружению в Женеве по совместительству вместо Алексея Бородавкина. Соответствующий указ президента РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 февраля.

Гатилов родился 25 августа 1950 года. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). С 1972 года работает в системе МИД на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. С января 2011 года дипломат занимал пост заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Гатилов принимал участие в работе многих сессий Генеральной Ассамблеи ООН и других международных форумах, в том числе в рамках женевского процесса межсирийского урегулирования. Он владеет английским и арабским языками.