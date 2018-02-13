США надеются, что Россия будет соблюдать положения договора РСМД

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой, но российская сторона должна выполнять те международные договоренности, под которыми подписалась, в том числе Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы надеемся, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, потому что они его не соблюдают, в отличие от США. Россия также не была полезна в других областях, где бы мы хотели иметь сотрудничество с РФ, где у нас, например, есть общая террористическая угроза. Россия не содействовала ни в Афганистане, ни вокруг КНДР", — сказала Хатчисон в ходе телефонного брифинга с журналистами.

Она добавила, что существует обеспокоенность в связи с "поведением России", это касается, в том числе, гибридных угроз.

"Мы хотели бы иметь хорошие отношения с Россией, но только если бы она отвечала на наши обеспокоенности и выполняла договоренности", — добавила представитель США при НАТО.