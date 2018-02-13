Саакашвили не пользуется большой поддержкой на Украине, считает политолог

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не пользуется большой поддержкой на Украине, считает украинский политолог Александра Решмедилова.
"Неравнодушные люди находятся. Это органически неравнодушные, которым судьба всех униженных и оскорблённых не дает покоя. Такие люди есть, но их не так много. Глобально говорить, что он лидер нации, что он мог бы максимально повести за собой украинцев, не приходится", — заявила Решмедилова РИА Новости во вторник.
Политолог также считает, что украинские оппозиционные политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, дистанцировались от него. "Сейчас они стараются от него дистанцироваться. Он в какой-то определенной мере токсичен. Никто не хочет сейчас обнимать Саакашвили или рядом стоять на фотографиях и делать на этом дополнительный пиар", — сказала Решмедилова.