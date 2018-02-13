Саакашвили не пользуется большой поддержкой на Украине, считает политолог

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не пользуется большой поддержкой на Украине, считает украинский политолог Александра Решмедилова.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

"Неравнодушные люди находятся. Это органически неравнодушные, которым судьба всех униженных и оскорблённых не дает покоя. Такие люди есть, но их не так много. Глобально говорить, что он лидер нации, что он мог бы максимально повести за собой украинцев, не приходится", — заявила Решмедилова РИА Новости во вторник.

По ее мнению, Саакашвили также поддерживают граждане, которые недовольны действующей властью, но это не его электорат.

Политолог также считает, что украинские оппозиционные политики, которые ранее поддерживали Саакашвили, дистанцировались от него. "Сейчас они стараются от него дистанцироваться. Он в какой-то определенной мере токсичен. Никто не хочет сейчас обнимать Саакашвили или рядом стоять на фотографиях и делать на этом дополнительный пиар", — сказала Решмедилова.