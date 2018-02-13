Саакашвили во вторник должны были допросить по делу о событиях на Майдане

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого выдворили из Украины, во вторник планировали допросить в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году, сообщила адвокат пострадавших в ходе беспорядков в Киеве Евгения Закревская.
"На 11.30 (12.30 мск) запланирован допрос Саакашвили в Святошинском суде Киева по делу расстрела на Институтской. Он официально вызван в качестве свидетеля. Ожидается, что он прояснит так называемую "версию" грузинских снайперов — из его показаний должно стать понятно, можно ли верить "свидетелям", о которых заявляет защита беркутовцев", — написала Закревская на своей странице в Facebook.
Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.