Саакашвили во вторник должны были допросить по делу о событиях на Майдане

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого выдворили из Украины, во вторник планировали допросить в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году, сообщила адвокат пострадавших в ходе беспорядков в Киеве Евгения Закревская.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"На 11.30 (12.30 мск) запланирован допрос Саакашвили в Святошинском суде Киева по делу расстрела на Институтской. Он официально вызван в качестве свидетеля. Ожидается, что он прояснит так называемую "версию" грузинских снайперов — из его показаний должно стать понятно, можно ли верить "свидетелям", о которых заявляет защита беркутовцев", — написала Закревская на своей странице в Facebook.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.