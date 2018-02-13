Еврокомиссия довольна заявлением Софии после инцидента с депутатом ЕП

БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия удовлетворена заявлением Софии по инциденту с сопредседателем фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" в Европарламенте Франциской Келлер, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе исполнительной коллегии Евросоюза.

На прошлой неделе Келлер побывала в Софии, где выступила перед участниками акции протеста против планов строительства на территории национального парка "Пирин" и прокладки автотрассы через заповедные места в ущелье Кресна. После этого Национальный фронт спасения Болгарии во главе с представляющим его вице-премьером страны Валерием Симеоновым выступил с заявлением, в котором назвал Келлер "зеленой джихадисткой" и потребовал объявления ее персоной нон грата в Болгарии.

"Для нас достаточно полученного из Софии в связи с этим официального заверения, что cвобода слова прочно укоренилась и гарантирована конституцией", — сказали в пресс-службе ЕК.

Келлер в ответ на выпад Симеонова заявила, что она шокировала неуместными словами болгарского вице-премьера, которые не вписываются в демократические нормы.

По мнению наблюдателей, столь резкое заявление, под которым подписался Симеонов, может отразиться на политическом имидже Болгарии, к которой с 1 января перешло ротационное председательство в Совете ЕС.