У спорных островов в Эгейском море столкнулись греческий и турецкий катера

АНКАРА, 13 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил информацию о столкновении катеров турецкой и греческой береговой охраны в районе спорных островов Имиа (Кардак) в Эгейском море, по его словам, инцидент не вызвал проблем.

Ранее о столкновении греческого и турецкого катеров береговой охраны сообщили греческие СМИ.

"Вчера (в понедельник — ред.) такой инцидент произошел, но проблем не возникло", — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о достоверности сообщений о столкновении.

Он возложил ответственность за инцидент на греческую сторону, заявив, что "греки растерялись".

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.