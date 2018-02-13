Во Франции эпидемия кори привела к смерти человека

ПАРИЖ, 13 фев — РИА Новости. Один человек скончался от кори, еще более 200 заразились этим вирусным заболеванием во французском регионе Новая Аквитания, передает местный телеканал France 3 Nouvelle Aquitaine.
Отмечается, что 57 человек — примерно четверть от общего числа заболевших — были госпитализированы.
Местные представители санитарных властей в своем аккаунте в Twitter подтвердили смерть пациента в одной из больниц департамента Вьенна.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.