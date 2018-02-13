Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща модернизировать армии

МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо проводить совместную работу по модернизации армий.
При этом, по мнению белорусского президента, Россия могла бы сыграть важную роль в процессе модернизации вооруженных сил стран ОДКБ. "Надо понимать, что, допустим, Белоруссия является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении. А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении", — пояснил Лукашенко.
В этой связи он заявил, что странам надо "серьезнейшим образом подумать и принимать решение". "Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время", — заявил глава белорусского государства.