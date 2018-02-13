Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща модернизировать армии

МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо проводить совместную работу по модернизации армий.

"Если в общем говорить, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами — вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе", — заявил Лукашенко во время заседания Совета безопасности страны. Слова президента приводит его пресс-служба.

При этом, по мнению белорусского президента, Россия могла бы сыграть важную роль в процессе модернизации вооруженных сил стран ОДКБ. "Надо понимать, что, допустим, Белоруссия является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении. А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении", — пояснил Лукашенко.

В этой связи он заявил, что странам надо "серьезнейшим образом подумать и принимать решение". "Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время", — заявил глава белорусского государства.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.