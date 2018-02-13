Слуцкий предположил, как будет развиваться история с "досье РФ" в США

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Политики США из демократического лагеря будут продолжать использовать "российское досье" для решения своих внутриполитических вопросов, при этом принцип взаимности никто не исключал, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Как сообщает издание Politico , три сенатора от Демократической партии в США представили резолюцию, которая призывает президента страны Дональда Трампа воспользоваться недавно утвержденным конгрессом правом ввести новые санкции против РФ.

"Представители так называемого мейнстрима США, тем более из демократического лагеря, будут продолжать использовать "российское досье" в том числе для решения своих внутриполитических вопросов. Неудивительно, что среди подписавших — имя Бенжамина Кардина, автора так называемого "aкта Магнитского", который весьма отрицательно повлиял на объявленную тогда перезагрузку российско-американских отношений", — заявил Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что это было еще задолго до событий "крымской весны".

"Можно сказать, что усилия таких вот американских конгрессменов значительно способствовали тому, что уровень диалога РФ-США достиг сегодня своего исторического минимума. Как реагировать? Принцип взаимности никто не исключал. Но пока нет еще конкретных решений, говорить о чем-то рано", — заключил Слуцкий.

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