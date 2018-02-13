Лукашенко не видит альтернативы минской переговорной площадке по Донбассу

МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что не видит альтернативы минской переговорной площадке по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. При этом периодически звучат призывы к переносу площадки переговоров.

"По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа (Украины — ред.). Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления — для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления, — реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует", — цитирует президентская пресс-служба выступление Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности страны.

По его словам, Белоруссия продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы.