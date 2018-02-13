Лукашенко назвал партнерство с Россией стратегическим

МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях политической конфронтации, гонки вооружений и международного давления в мире особое значение для республики приобретают союзнические отношения, при этом партнерство с Россией является для Минска стратегическим.
Белорусский лидер отметил, что наблюдается "расширение географии и масштабов столкновений интересов центров силы". "Это обуславливает практически постоянное возрастание нестабильности", — сказал он.
В целом, отметил президент, за прошедший год в мире не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов. Более того, возникли новые очаги напряженности, а политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях, добавил Лукашенко.
Он отметил, что "в этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения" республики.
Лукашенко подчеркнул, что особое значение для Минска имеет стратегическое партнерство с Россией. "Несмотря на различные домыслы, информационную шумиху, ровно и спокойно проведено совместное стратегическое учение "Запад-2017". В настоящее время совместно вырабатываются меры по снятию препятствий в пограничной и таможенной сфере, в области визовой политики и другие", — сказал президент.