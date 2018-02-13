МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Совету Европы придется сократить ряд важных программ из-за неуплаты Россией взноса за 2018 год, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Так как бюджет у них был сверстан с учётом наших взносов, то, естественно, им придется что-то сокращать… В связи размером взноса РФ, это будет серьезный пересмотр бюджета организации, и как я предполагаю, он коснется многих программ", — сказал Чепа РИА Новости.
Ранее первый вице-спикер ГД Иван Мельников сообщил, что в утвержденном Советом Госдумы плане уплаты взносов РФ за 2018 в бюджеты международных организаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не значится. Традиционно Россия вносит единый взнос в Совет Европы. Исходя из этого взноса, Страсбург принимает решения, каким образом распределить финансы в рамках организации.
Россия в этом году, как и в предыдущие три года, не направила необходимые для аккредитации документы на сессию ПАСЕ. В 2014-2015 годах ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму лишила ее права голоса и ряда значимых полномочий в Ассамблее.