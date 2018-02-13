Эксперт оценил возможности дальнейшей карьеры Саакашвили на Украине

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Дальнейшая политическая карьера на Украине бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили невозможна в его отсутствие, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
"Его политическая карьера на Украине развивалась не очень бурно. Он уличный политик, а его лишили улицы. Поэтому, вероятнее всего, его политическая карьера на Украине окончена, по крайней мере, пока он не на Украине", — сказал Карасев РИА Новости во вторник.
По его мнению, Саакашвили вряд ли удастся вернуться в страну законным путем. Политолог также убежден, что политику не удастся совершить повторный прорыв границы. "Нельзя войти дважды в одну реку. То есть дважды перейти границу, так как это было в первый раз, у него не получится", — добавил политолог.
Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.