Эксперт оценил возможности дальнейшей карьеры Саакашвили на Украине

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Дальнейшая политическая карьера на Украине бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили невозможна в его отсутствие, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

"Его политическая карьера на Украине развивалась не очень бурно. Он уличный политик, а его лишили улицы. Поэтому, вероятнее всего, его политическая карьера на Украине окончена, по крайней мере, пока он не на Украине", — сказал Карасев РИА Новости во вторник.

По его мнению, Саакашвили вряд ли удастся вернуться в страну законным путем. Политолог также убежден, что политику не удастся совершить повторный прорыв границы. "Нельзя войти дважды в одну реку. То есть дважды перейти границу, так как это было в первый раз, у него не получится", — добавил политолог.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.