Число погибших при атаке на армейский лагерь в Индии возросло до десяти

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — РИА Новости. Число погибших в результате нападения террористов на военный лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир возросло до 10, среди них шестеро военнослужащих, сообщила во вторник полиция штата.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Как сообщалось ранее, группа террористов из группировки "Джаиш-е-Мухаммед" ("Армия пророка Мухаммеда"), атаковала лагерь в районе Сунджаван, обстреляв его из автоматического оружия и бросив несколько гранат. Сразу после атаки злоумышленники скрылись, а военные начали преследование. Установив местоположение боевиков, армия оценила район и, спустя несколько часов, ликвидировала всех четверых нападавших.

Вскоре после инцидента в индийских СМИ появились сообщения о якобы "пакистанском следе". А накануне министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что за нападением на армейский объект стоят террористы из "Джаиш-е-Мухаммед", предположительно, получающие финансирование из Пакистана. Ситхараман заверила, что Исламабад "заплатит за это несчастье", не приводя при этом никаких конкретных доказательств причастности Пакистана к данным событиям.

В Исламабаде обвинения индийской стороны отвергли, назвав их "безответственными" и "необоснованными". В понедельник МИД Пакистана распространил заявление, в котором призвал дождаться результатов официального расследования инцидента и не делать преждевременных выводов.

В Джамму и Кашмире — единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане — активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.