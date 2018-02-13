В ЦАМТО назвали возможную причину увольнения главы "Укроборонпрома"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Основными причинами увольнения руководителя "Укроборонпрома" Романа Романова стали неудачи Киева на мировом рынке вооружений и плачевное состояние всего украинского оборонно-промышленного комплекса, вызванное разрывом кооперации с Россией, заявил во вторник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова. Как заявлял премьер-министр этой страны Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

"Увольнение главы "Укроборонпрома" свидетельствует о нарастающем кризисе украинского оборонно-промышленного комплекса, который не справляется с поставленными политическим руководством Украины задачами расширения производимой номенклатуры вооружений и их серийных поставок в войска. Другой причиной отставки Романова стали провальные позиции Украины на мировом рынке вооружений", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что главным виновником сложившейся ситуации, является сам Порошенко, так как именно по его инициативе Украина прекратила всякое военно-техническое сотрудничество с Россией, что привело украинскую "оборонку" в кризисное состояние.

"Козёл отпущения"

Директор ЦАМТО подчеркнул, что в сложившейся ситуации Романов выступил как "козёл отпущения", уволив которого украинские власти смогут на время переложить с себя ответственность за неудачи украинского оборонно-промышленного комплекса. Собеседник агентства выразил мнение, что при нынешнем системном кризисе в ВПК страны ни одно кадровое назначение не способно изменить ситуацию в лучшую сторону.

"Никакими кадровыми перестановками названный выше список проблем не решить, поэтому речь идет о поиске очередного козла отпущения, на которого можно повесить всю вину в провалах и отвести внимание от главных виновников – нынешнего руководства Украины, которое своей политикой добивает остатки того оборонного потенциала, который Киев получил после распада СССР", — сказал Коротченко.