НАТО и ЕС продолжают разделять Европу, заявил Косачев

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. НАТО и Евросоюз продолжают разделять, а не объединять Европу, трагическим примером является Украина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, границы Европы в формате НАТО последовательно передвигаются на восток и раз за разом "разрывают" страны, оказывающиеся на их пути чуть ли не пополам.

"Недавний трагический пример, который продолжает на наших глазах развиваться, а, может и деградировать, — это судьба столь близкой нам Украины, поставленной перед этим совершенно искусственным и нелепым выбором "с кем вы?", — заявил Косачев на международной научно-практической конференции "Народная дипломатия. Партнерства общественных организаций".

"На мой взгляд, сейчас (НАТО и ЕС – ред.) продолжают разделять, а не объединять Европу. По крайней мере, если смотреть на эту ситуацию с российской точки зрения и со всеми вытекающими отсюда последствиями", — добавил глава международного комитета Совета Федерации.