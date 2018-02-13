Лавров отметил особую роль народной дипломатии в мировой ситуации

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Народная дипломатия играет особую роль в продвижении положительной государственной повестки в нынешней непростой мировой ситуации, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В нынешней непростой ситуации в мировых делах народной дипломатии принадлежит особенная роль в деле продвижения положительной, объединительной, устремленной в будущее государственной повестке дня", — зачитал на международной научно-практической конференции "Народная дипломатия. Партнерства общественных организаций" обращение Лаврова директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России (ДГПЧ) Анатолий Викторов.

По словам Лаврова, активное подключение к такой работе общественных организаций способствует наращиванию диалога с зарубежными партнерами, преодолению существующих стереотипов, предотвращению появления новых разделительных линий.

"Особенно востребовано участие в этих усилиях отечественных этнокультурных объединений, призванных знакомить широкий кругл людей за рубежом с уникальным опытом российского общества, исторически построенного на сосуществовании различных религий, культур и этносов", — добавил глава МИД РФ.