В Госдепе назвали условие для отмены "украинских санкций" против России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США абсолютно готовы к отмене "украинских санкций" в отношении России, когда "прекратятся действия, которые привели к их введению", заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.

"Ушедший год выдался сложным для американо-российских отношений. Я думаю, в первую очередь, важно не забывать о причинах, почему США ввели санкции в отношении России из-за агрессии на Украине. Санкции связаны с ситуацией вокруг Украины и введенные из-за этих действий, могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованы полностью. Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены", — сказала Кавалек по итогам своего визита в Россию.

На прошлой неделе она посетила Москву, где встретилась с представителями посольства США в РФ, а также с представителями американского бизнеса и представителями российского МИД. Помимо этого Кавалек совершила поездки в регионы, где встретилась с представителями американских консульств в РФ.