На севере Синая ликвидировали десять экстремистов

КАИР, 13 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта при поддержке сил МВД страны в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова ликвидировали опасную банду из десяти экстремистов в районе города эль-Ариш, задержаны порядка 400 подозреваемых в терроризме и пособничестве экстремистам, говорится в распространенном заявлении ВС Египта.

Сообщается, что уничтожены десятки транспортных средств террористов, несколько подземных убежищ, обезврежены порядка восьмидесяти взрывных устройств, склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки.

О начале масштабной антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили в минувшую пятницу. За прошедшие дни армия сообщала о ликвидации в общей сложности уже более тридцати террористов.