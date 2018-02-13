В китайском Ухане откроется музей памяти советских летчиков-добровольцев

Советские летчики на ТБ-3, добровольно участвовавшие в национально-освободительной борьбы китайского народа против японских захватчиков (1937-1945). 1938 год. Архивное фото

Советские летчики на ТБ-3, добровольно участвовавшие в национально-освободительной борьбы китайского народа против японских захватчиков (1937-1945). 1938 год. Архивное фото

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Открытие мемориального музея советским летчикам-добровольцам, которые вместе с китайским народом боролись против японских захватчиков в 1937-1941 годах, планируется в августе-сентябре этого года, сообщил во вторник руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР Андрей Кисенко в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества.

"Китайский и российский народы всегда будут помнить своих героев, отдавших жизни за свободу Китая. В 2018 году отмечается 80 лет с момента уханьского сражения, музей, посвященный советским летчикам-добровольцам, откроется в этом году", — заявил Кисенко, уточнив, что открытие намечено "на август-сентябрь".

Он подчеркнул, что "музей и братская могила составят новое пространство, где российский и китайский народы смогут отдать дань уважения героям, а также станут мощным связующим звеном между двумя странами. Посольство РФ в КНР поддерживает проект создания музея и оказывает всемерное содействие в его реализации".

В настоящий момент в парке Освобождения города Ухань провинции Хубэй находится братская могила летчиков-добровольцев, где увековечены имена 29 советских героев, "на протяжении 80 лет эта братская могила символизирует почтение к ним китайского народа". Братская могила была создана в 1956 году, согласно изначальному проекту главного инженера за братской могилой также должен был возведен памятный алтарь, но в то время проект не был завершен.

Проект мемориального комплекса, посвященный советским летчикам-добровольцам, воссоздан в 2013 году по воспоминаниям профессора Чжан Лянгао, который участвовал в разработке проекта.

Создание мемориального музея стало возможным благодаря инициативе управления паркового и лесного хозяйства города Ухань и газете "Чанцзян жибао", корреспонденты которой внесли большой вклад в поиск документальных свидетельств о советских летчиках, воевавших за их страну.

Как рассказал Кисенко, "в 2013 году корреспонденты газеты "Чанцзян жибао" отправились в Россию, чтобы взять интервью у родственников летчиков-добровольцев. При поддержке друзей из России и Китая образы летчиков, выполнявших служебные задачи по плану "Z", были восстановлены, было найдено множество личных вещей, фотографий, собрано множество историй".

"За этот вклад сотрудникам газеты была вручена юбилейная медаль "70 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", наградной лист был подписан президентом РФ Владимиром Путиным", — добавил Кисенко.

Он отметил, что решение о создании музея было принято в 2017 году с целью "рассказать о выдающихся героических поступках, запечатлеть истории о них на века".

Согласно проекту, музей будет располагаться в здании бывшего кинотеатра, построенном в советском стиле, оно находится примерно в 800 метрах от братской могилы советских летчиков-добровольцев. Музей будет поделен на пять тематических зон, а в его центральной части будут написаны слова: "Устремленные ввысь стальные орлы, вечная память".