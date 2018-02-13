Посол: США хотят, чтобы выборы в Венесуэле выглядели нелегитимными

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США хотят добиться того, чтобы выборы в Венесуэле выглядели нелегитимными, заявил в интервью РИА Новости посол Боливарианской республики в РФ Карлос Фариа Тортоса.

"Недавний визит главы госдепартамента США Рекса Тиллерсона (в ряд государств Латинской Америки) был совершен как раз в те страны, которых они считают стратегическими, откуда они думают, что смогут осуществить большое влияние на нашу страну", — отметил посол.

"Важно подчеркнуть, что госдепартамент, правительство США, все страны "Группы Лимы" хотят, чтобы выглядело так, что нет легитимности в проведении выборов президента (Венесуэлы). Они будут работать в этом направлении с использованием СМИ и общественного мнения. Поэтому они не хотят, чтобы оппозиция принимала участие в выборах, они хотят тем самым сказать, что выборы незаконны", — добавил дипломат.

"Группа Лимы" объединяет 12 стран Северной и Южной Америки, которые в августе 2017 года сформировали данное объединение, выступающее против нарушения демократического порядка в Венесуэле.

Ранее глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена сообщила, что выборы президента Венесуэлы пройдут 22 апреля.