Абэ подтвердил, что просил де-юре главу КНДР вернуть похищенных японцев

ТОКИО, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что в ходе состоявшейся краткой беседы на приеме по случаю зимних Олимпийских игр в Пхенчхане настоятельно попросил председателя президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нама вернуть на родину всех японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами.

"Я прямо и решительно попросил господина Ким Ён Нама разрешить проблему похищенных (японцев — ред.) и вернуть их всех домой", — заявил Абэ на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента страны.

Японский премьер уточнил, что в ходе разговора с формальным главой КНДР он также "выразил позицию японского правительства по проблеме ядерной и ракетной программы".

Встреча Абэ с Ким Ён Намом состоялась 9 февраля в Южной Корее в ходе приема в честь открытия Олимпиады для глав государств и других мировых лидеров в городе Ёнпхён к востоку от Пхенчхана. При встрече премьер-министр Японии и формальный глава КНДР обменялись рукопожатием и провели короткую беседу.

Переговоры Токио и Пхеньяна о судьбе японских граждан, похищенных КНДР в 70-е и 80-е годы XX века, давно находятся в тупике. В феврале 2016 года северокорейская сторона прекратила повторное расследование в этом вопросе в ответ на санкции со стороны Японии, направленные на прекращение ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Всего японское правительство насчитывает 17 граждан Японии, ставших жертвами похищений, в причастности к которым подозревают агентов северокорейских спецслужб. Японцев вывозили тайно в Северную Корею, чтобы использовать их личные данные для внедрения шпионов в Южную Корею под видом японцев, а также для преподавания японского языка сотрудникам разведки КНДР.