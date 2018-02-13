В Китае предъявили обвинения в коррупции бывшему влиятельному политику

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Народная прокуратура города Тяньцзиня по итогам проведенного предварительного следствия предъявила официальные обвинения в коррупции экс-секретарю партийного комитета города Чунцина, бывшему члену политбюро ЦК КПК 18-го созыва Сунь Чжэнцаю и передала его дело в суд, следует из сообщения Верховной народной прокуратуры КНР.

В декабре прошлого года Верховная народная прокуратура приняла решение возбудить уголовное дело и начать предварительное расследование в отношении Сунь Чжэнцая по подозрению в коррупции.

По итогам проведенного расследования, дело было передано в ведение Народной прокуратуры Тяньцзиня, которая на днях предъявила официальные обвинения и передала материалы уголовного дело в Народный суд средней ступени города Тяньцзиня.

Сообщается, что органы прокуратуры информировали Сунь Чжэнцая о его процессуальных правах, провели допрос и выслушали мнение обвиняемого.

Прокуратура обвиняет экс-политика в злоупотреблении должностными полномочиями для получения личной выгоды и в интересах третьих лиц, когда тот занимал различные государственные и партийные должности, в том числе министра сельского хозяйства, члена политбюро ЦК КПК и партийного секретаря города центрального подчинения Чунцина.

"Сунь Чжэнцай незаконно нажил огромное состояние и в соответствии с законом должен понести уголовное наказание за взяточничество", — говорится в опубликованном сообщении.

В середине октября 2017 года 7-й пленум ЦК КПК 18-го созыва одобрил принятое ранее решение политбюро ЦК об исключении из рядов КПК Сунь Чжэнцая. Решение об исключении чиновника было принято 29 сентября по подозрению в "серьезном нарушении партийной дисциплины". Ранее он был снят с занимаемой должности.

До начала расследования Сунь Чжэнцай считался одним из претендентов на вхождение в постоянный комитет политбюро КПК 19-го съезда партии, который завершился в октябре, ему также предрекали должность премьера Госсовета.

Экс-глава парткома Чунцина Сунь Чжэнцай, 1963 года рождения, выходец из провинции Шаньдун, окончил Сельскохозяйственный институт города Лайян. С 1987 по 1997 год занимал различные должности в Пекинской академии земледелия и лесоводства. С 1997 года по 2006 год занимал партийные должности в административных районах Пекина. В 2006 году был назначен министром сельского хозяйства и занимал эту должность до 2009 года. В период с 2009 по 2012 год возглавлял партийный комитет провинции Цзилинь. В 2012 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК и был назначен секретарем партийного комитета города Чунцин.