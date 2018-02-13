В США пять бывших госслужащих из Венесуэлы обвиняют в махинациях с PDVSA

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пятеро бывших венесуэльских государственных чиновников подозреваются в отмывании денег и взяточничестве, связанном с государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщается в заявлении министерства юстиции США.

В заявлении отмечается, что четверо из подозреваемых были задержаны в Испании властями страны в октябре 2017 года. Одного из них, Сезара Ринкона, Испания 9 февраля экстрадировала в США, в понедельник он предстал перед судом в Техасе. Еще один фигурант находится на свободе.

"Обвинительный акт утверждает, что пять ответчиков, которые в то время были сотрудниками PDVSA… или чиновниками других венесуэльских государственных агентств или структур, были известны как "группа управляющих" и обладали значительным влиянием в PDVSA. Согласно обвинительному акту, группа управляющих вступила в сговор друг с другом и другими, чтобы вымогать у поставщиков, включая резидентов США и тех, кто владеет или контролирует бизнес, зарегистрированный в США, взятки в обмен на помощь этим поставщикам в их бизнесе с PDVSA", — отмечается в заявлении.

Также отмечается, что двое поставщиков PDVSA — Роберто Ринкон и Абраам Хосе Шиера Бастидас — отправили более 27 миллионов долларов в качестве взятки на счет в Швейцарии.

Ранее Роберто Ринкон и Абраам Хосе Шиера Бастидас признали свою вину в участии в коррупционной схеме при заключении PDVSA ряда контрактов.

В заявлении отмечается, что "все ответчики считаются невиновными до тех пор, пока не доказана их вина".