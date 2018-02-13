Прокуратура Колумбии выдала ордер на задержание лидеров повстанцев АНО

МЕХИКО, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура Колумбии выдала ордер на задержание лидеров повстанцев из Армии национального освобождения (АНО), с которыми ранее власти пытались договориться о мире.

"У прокуратуры уже есть девять задержанных и 21 ордер на задержание против руководства АНО, среди них – пять членов так называемого "Центрального командования" этой организации", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

По заявлению прокуратуры, решение связано с последними преступными действиями АНО против населения страны.

Среди тех повстанцев, в отношении которых выданы ордера, — Исраэль Рамирес, известный под прозвищем Пабло Бельтран. Именно он возглавляет делегацию АНО на переговорах с Колумбии в соседнем Эквадоре.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире.

Ранее президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что после атак на полицию страны переговоры с АНО возобновлены пока не будут. Изначально переговоры были приостановлены 10 января. Диалог двух сторон должен был возобновиться в столице Эквадора Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям в 2017 году, закончил свое действие 9 января.

В конце января всего за сутки в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли семеро полицейских, почти 50 получили ранения.